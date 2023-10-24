تراند اليوم : أيهما أقدم الحضارة المصرية أم السودانية؟.. شاهد: باحث في ما وراء الطبيعة يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبد الرحمن الزحيفي، أيهما أقدم الحضارة المصرية أم السودانية.

وقال الزحيفي، خلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق "تيك توك": الحضارة السودانية هي الأقدم والحضارة الأصلية نبعت في جنوب مصر أو شمال السودان حتى المصريين "سمر" منذ أيام مؤسس مصر وهو الحفيد الرابع "حام بن نوح" لون بشرته سمراء وأدم عليه السلام "أسمر".

أضاف: توزعت البشرية على الكرة الأرضية وتغيرت السحنات والألوان حسب الموقع وصبغة الميلانين عندهم راكدة بينما القريبين من خط الاستواء "السمر" في أفريقيا حتى في الخليج اللي يشتغلون على القوارب اتغير لونهم للأسمر.

وتابع: البنات عندنا تبي تروح تسوي تان بتعريض بشرتها للأشعة الشمس وصبغة الميلانين في الجلد تسمر.