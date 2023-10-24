تراند اليوم : الأرصاد تكشف عن حالة ماطرة مصحوبة بسيول ورياح نشطة.. وتحدد المناطق المتأثرة بها

صحيفة الخليج 365_واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي، الخرخير) وأجزاء من منطقة نجران (شرورة).

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة وكذلك المنطقة الشرقية.