تراند اليوم : صدور الحكم النهائي على زوج إعلامية مصرية شهيرة في قضية افتراس كلبه مدير بنك ووفاته

صحيفة الخليج 365: عاقبت محكمة مصرية، زوج الإعلامية أميرة شنب بالسجن 3 سنوات مع الشغل، في واقعة وفاة مدير بنك بسبب عضة كلب بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير الماضي، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من زوجة المجني عليه بإصابته، ونقله إلى المستشفى ودخوله فى غيبوبة تامة بعد عقره من الكلب الخاص بالمتهم، والقاطن بالعقار المجاور له، وذلك فى محل سكنهما.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة التسبب خطأً فى إصابة جاره المجني عليه بإهماله، حيث ترك الكلب بدون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب لمحمد محب، وتسبب فى إصابته بإصابات بالغة ودخوله فى غيبوبة تامة حتى وفاته.