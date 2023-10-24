تراند اليوم : إذا لاحظتها توجه للطبيب فوراً.. الكشف عن علامة تظهر في المرحاض تشير إلى ارتفاع الكوليسترول

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة طبية عن علامة تظهر في المرحاض تساعد على تشخيص ارتفاع الكوليسترول، وهي "البراز الرخو".

وأشارت الدراسة إلى أن حصوات المرارة تسبب البراز الرخو، والتي تتشكل إذا كان هناك زيادة في الكوليسترول والصفراء داخل المرارة، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضحت أن هذا بدوره يؤدي إلى التهاب المرارة، في حالة انسداد القناة الصفراوية، نتيجة عن الإصابة بحصوات المرارة، مشيرا إلى أن التهاب المرارة يسبب الإصابة بإسهال مزمن من بين أعراض أخرى، ما يزيد خطر إصابتك بالجفاف.

وتابعت أن هذه المشكلة الصحية خطيرة للغاية لأنها يمكن أن تتراكم في الشرايين، ما يسبب مضاعفات خطيرة دون ظهور أي علامات تحذيرية.