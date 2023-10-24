السعودية | رئيس جامعة الملك فيصل يرعى فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رعى معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي اليوم، فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار (الصحة النفسية حق إنساني عالمي)، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع كلية التربية ولجنة كفو للصحة النفسية وذلك في بهو عمادة شؤون الطلاب.

وتجول معاليه في المعرض المصاحب للفعاليات الذي اشتمل على مجموعة من الأركان الخاصة بالكليات بمختلف تخصصاتها وكذلك الأندية الطلابية متضمناً شروحات متنوعة عن الصحة النفسية الإيجابية وأبعاد وقياسات المدة النفسية وارتباطها بالأنشطة البدنية وأيضًا الوسائل والطرق التي يمكن استخدامها لتعزيز الصحة النفسية، بالإضافة إلى موضوع الصحة النفسية للطفل وتأثير النوم على الصحة النفسية والعديد من المواضيع ذات العلاقة.

كما ضمت الفعاليات ندوات ومحاضرات وأنشطة تفاعلية ولوحات فنية توعوية عن الصحة النفسية.