السعودية | رئيس جمهورية كوريا يستقبل وزير الحرس الوطني ووزير الدفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل فخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا، بمقر إقامته في الرياض، مساء امس، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، خلال زيارة فخامته للمملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الجهود التنسيقية المشتركة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاعي، وبحث فرص تطوير الشراكة في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من المسائل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري.

فيما حضره من الجانب الكوري النائب الأول لمستشار الأمن القومي كيم تاي هيو، ونائب الرئيس لمجموعة هانوا كيم دونغ كوان، ومدير الأمن القومي تشو تاي يونغ.