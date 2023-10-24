السعودية | وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الغيني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في الرياض، معالي وزير الدولة وزير الدفاع الوطني لدى جمهورية غينيا أبو بكر صديق كمارا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مجالات التعاون العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

كما حضره من الجانب الغيني مدير أجهزة التدريب بوزارة الدفاع الحسيني كيتا، والمستشارة القانونية لمعالي الوزير اسيتو ديالو، ورئيس قسم الرقابة بوزارة الدفاع صديق توري.