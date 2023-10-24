العقيق - كرا.. طريق الموت

شهد الطريق الفردي بين العقيق وكرا وراخ في الباحة حادثا مروعا بين سيارتين، راح ضحيته 3 مؤذنين وإصابة ثلاثة، اثنان منهم إصابتهما خطيرة، وذلك على الطريق الذي يرتاده كثير السيارات، لربطه عددا من المدن والمناطق، منها تربة ومكة والطائف. وقد استنفرت الجهات الأمنية والإسعافية بموقع الحادث، وفكت المحتجزين.

الوزير ينعي

من جهته، نعى وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عبر حسابه في منصة «X»، المؤذنين الثلاثة، وهم من منسوبي الوزارة بمنطقة الباحة.

وقال الوزير عبر المنصة: «إنا لله وإنا إليه راجعون. فجعنا بخبر وفاة ثلاثة مؤذنين من منسوبي فرع الوزارة بمنطقة الباحة، وهم: حمدان بن مبارك الغامدي، وضاوي بن عايض الغامدي، ومسفر بن سعيد الغامدي -رحمهم الله- وذلك إثر تعرضهم لحادث مروري».

فرز الإصابات

أوضح متحدث هيئة الهلال الأحمر في الباحة، عماد منسي، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات، مساء الأحد، يفيد بوقوع حادث تصادم، فتم توجيه 3 فرق إسعافية والقيادي الميداني للموقع على طريق «العقيق - كرا - الصايدة»، مشيرا إلى أنه عند وصول أول فرقة إسعافية اتضح وجود 6 إصابات، وتم فرزها في الموقع، والتعامل معها إسعافيا حسب البروتوكول الإسعافي، حيث تبين وجود إصابتين خطيرتين وثالثة متوسطة، فضلا عن وفاة 3 بالموقع. تم نقل الإصابات إلى مستشفى العقيق العام، بعدما تمت الاستجابة للفرق الإسعافية خلال 12 دقيقة من ورود البلاغ حتى وصولها إلى الموقع، وإدارتها العملية الإسعافية.

وبيّن منسي أن الهيئة تشدد على سرعة الاتصال بـ997 في حال وقوع أي حالة إسعافية، والابتعاد عن التجمهر، وإفساح المجال لرجال الهلال الأحمر.

نزيف الدم

من جهتهم، طالب الأهالي بوقف نزيف الدم الذي يسببه الطريق الضيق والفردي الذي ترتاده أعداد من الأهالي بشكل يومي، حتى أصبح شريانا رئيسيا، إذ تقع عليه مدينة تدريب الأمن العام، وقوات الطوارئ الخاصة، والمنطقة الصناعية الأولى بمنطقة الباحة. وذكر الأهالي أنهم يريدون ازدواج الطريق الذي كان من ضمن أولويات وزارة النقل، ووقف عليه عدد من المسؤولين، ولكن إلى الآن لم تتم توسعته، لافتين إلى أن الطريق حصد العديد من الأرواح خلال السنوات الماضية.