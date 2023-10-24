شرطة الرياض تقبض على شخص قاد مركبة باتجاه معاكس وفحط

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 5:27 صباحاً

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفات مرورية، تمثلت في السير عكس الاتجاه بتهور وسرعة عالية والتفحيط؛ مما أدى لانقلاب مركبته والهروب من الموقع. وارتكب قائد المركبة، المخالفات دون اكتراث بعواقب هذا الفعل وخطورته على أمن وسلامة الآخرين ومستخدمي الطريق. وأشارت إلى أنه جرى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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