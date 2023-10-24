بالصور.. وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الغيني ويناقش مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 5:36 صباحاً

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع في الرياض، وزير الدولة وزير الدفاع الوطني لدى جمهورية غينيا أبو بكر صديق كمارا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مجالات التعاون العسكري والدفاعي، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وعددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف. كما حضره من الجانب الغيني مدير أجهزة التدريب بوزارة الدفاع الحسيني كيتا، والمستشارة القانونية للوزير اسيتو ديالو، ورئيس قسم الرقابة بوزارة الدفاع صديق توري.

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