انت الان تتابع "المرور" ينجز أكثر من 1.5 مليون عملية إلكترونية خلال سبتمبر عبر "أبشر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 5:42 صباحاً

أنجزت الإدارة العامة للمرور 1.528.693 عملية إلكترونية خلال الفترة من 1 حتى 30 سبتمبر عبر منصة أبشر. واستهدف المرور من توفير خدماته الرقمية، تعزيز التحول الرقمي وتقليل الازدحام المروري وتوفير الوقت والجهد. وشملت الخدمات المرورية المقدمة خلال سبتمبر عبر أبشر أفراد، 126.950 تجديد رخصة سير للمركبات، و94.655 إذن إصلاح مركبة، و88.443 إصدار طلب تفويض قيادة، و71.480 رخصة قيادة، 27.567 استبدال لوحات، 23.595 إسقاط المركبات المهملة والتالفة و19.774 مبايعة المركبات، و17.853 صلاحية تأمين مركبة. وأضاف المرور في إنفوجرافيك عبر حسابه في "إكس" أن خدمات "أبشر أعمال" شملت 95.961 خدمة إصدار تفويض داخلي وخارجي، و51.054 إضافة مستخدم فعلي للمركبة، و35.702 خدمة التحفظ على نقل ملكية مركبة، و34.973 الاستعلام عن المخالفات المرورية، و12.786 إذن إصدار مركبة للمنشآت، و8.834 تفويض قيادة للزائرين، و4.485 تجديد رخصة السير، و3.212 الاستعلام عن معلومات المركبة، و1.369 الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة.

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