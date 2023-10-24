انت الان تتابع بعضهن يدوخ ويُغمى عليهن.. "النمر" ينبّه لهبوط الضغط مع الرياضة وينصح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 5:52 صباحاً

أكّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ ضرورة الانتباه إلى هبوط ضغط الدم قليلاً بعد ممارسة الرياضة. وأوضح "النمر"؛ أن هذا الهبوط عادةً لا يسبّب مشكلة؛ لكن يزداد الهبوط في قليلي شرب الماء، وبالذات النساء النحيلات، وبعضهن يدوخ ويُغمى عليهن. وأكّد، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الشاهد في الأمر "وجوب شرب كمية كافية من الماء قبل وأثناء ممارسة الرياضة".

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