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تراند اليوم : اعتبارًا من اليوم.. متحدث الأرصاد يكشف عن 3 مدن سعودية ستتأثر بالعاصفة "تيج" وموعد انتهائها

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صحيفة الخليج 365 : كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن تأثر بشكل غير مباشر، بالحالة المدارية "تيج"، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء إلى يوم الخميس.

وأضاف القحطاني أنه "قد ينتج عن ذلك ‏أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الربع الخالي، ومنطقة ‫نجران، والخرخير، وشرورة"؛ مشيرًا إلى أن سرعة في الرياح قد تصل إلى 45كم/ساعة ‏مع أتربة مثارة.

يذكر أن الاضطراب المداري في بحر العرب قد تطور وتحول إلى "عاصفة مدارية" تتحرك نحو السواحل اليمنية والعمانية.

وبحسب الجدول الخاص بتسميّة العواصف في بحر العرب، فقد تمّ تسميّة العاصفة المدارية بـ"تيج"، وهو اسم مُختار من الهند ويُشير إلى الحركة السريعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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