شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: المملكة تدعم الجهود الدعوية منذ تأسيسها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أنه منذ بدايات هذه الدولة وأئمتها وملوكها رحمهم الله، وحفظ القيادة الرشيدة، كانت وما زالت داعمة ومساندة للجهود الدعوية للعقيدة الإسلامية وخدمتها وانتشارها في الداخل والخارج.

جاء ذلك، خلال الجلسة الأسبوعية لسأمير منطقة القصيم، والتي كانت بعنوان "أثر الجهود الدعوية للشيخ عبد الله القرعاوي -رحمه الله- في جنوب الجزيرة العربية"، التي أقيمت أمس الاثنين، بحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والمسؤولين والأعيان بالمنطقة، وذلك بقصر التوحيد بمدينة بريدة.

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دعم الملك المؤسس

وأوضح أمير القصيم، أنه كان لدعم الملك عبد العزيز والملك سعود -رحمهما الله- أبلغ الأثر في دعم جهود الشيخ عبد الله القرعاوي وغيره من العلماء، وتذليل الصعوبات لانتشار العقيدة الصحيحة والتوحيد، وإرشاد المناطق النائية بوسطية وسماحة الدين الإسلامي.

وأشار إلى أن للشيخ القرعاوي جهودًا عظيمة لنشر العقيدة الصحيحة في جنوب الجزيرة العربية، ولمس الجميع أثرها حتى وقتنا الحاضر، وكانت منهجًا مشرفًا وقدوة للدعاة وطلبة العلم.

دعوة السلف الصالح

وقدم الشيخ يوسف القرعاوي خلال الجلسة، شكره وتقديره إلى أمير منطقة القصيم، على عنايته بالعلماء واستذكار سيرتهم ومسيرتهم، مشيرًا إلى أن هذا هو منهج ولاة الأمر - حفظهم الله -.

وتطرق إلى الحديث عن الشيخ القرعاوي، وجهوده الدعوية والخيرية، ومواقفه في نشر العلم والدعوة إلى الله.

وأوضح المشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين الشيخ إبراهيم الحسني، أن سيرة الشيخ عبد الله القرعاوي هي من ضمن دعوة السلف الصالح، مشيرًا إلى أن الدولة أعزها الله أرسلت للشيخ القرعاوي في حينه، جمعًا من العلماء ليعاونوه على الدعوة إلى الله.

تأسيس الوطن بالعزم والتوحيد

وتطرق د. أحمد مدخلي من طلاب الشيخ عبدالله القرعاوي، إلى دوره في اكتشاف العلماء، ونشر العلم، والدعوة إلى الله، إذ درس على يد الشيخ في مراحل دعوته إلى الله علماء أجلاء، وتتلمذ علي يديه العديد من الطلاب في قرابة 2000 مدرسة.

وذكر الشيخ مغدي الريثي، أن الدولة أعزها الله، أسست الوطن بالعزم والتوحيد، لافتًا إلى أن الشيخ عبد الله القرعاوي له مسيرة عطرة في نشر العلم والدعوة إلى الله، إذ افتتح 3 مدارس في جبال الريث، وأسهم في بناء الوحدات السكنية للفقراء وتمكينهم للحج والعمرة بدعم من الملك سعود -رحمه الل -.

وأوضح الأستاذ المشارك في جامعة القصيم د. علي القرعاوي آثار دعوة الشيخ عبدالله القرعاوي - رحمه الله -، والدعم اللامحدود من ولاة الأمر لنشر العلم والدعوة إلى الله.