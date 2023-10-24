الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي، الخرخير) وأجزاء من منطقة نجران (شرورة)، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مكة المكرّمة، وكذلك المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 -35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.