شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتشف سر رسوم تأشيرة العمل المؤقتة في السعودية واحصل على طريقة استخراجها بسهولة ويسر" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تشهد المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا في قطاعات التنمية وسط طفرة من المشاريع المتنامية التي تستدعي نموًا في عدد العمالة المستقطبة ذات المهارات المتنوعة، نظرًا للتطور الذي تشهده المملكة.

في هذا السياق، أصدرت منصة "قوى" الحكومية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عددًا من تأشيرات العمل المتنوعة، أهمها تأشيرة زيارة العمل المؤقت، التي تمكن المنشأة من استقدام عامل لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة لاستخراج إقامة ورخصة عمل، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، بهدف استقدام العمالة المؤقتة إلى السعودية، لتسهيل ممارسة الأعمال بيسر وإدارتها بأكثر الطرق كفاءة وسهولة.

ووفقًا لما أعلنت عنه السلطات السعودية على الموقع الإلكتروني للمنصة، فإن التأشيرة ستسمح لحاملها بالعمل في المملكة لمدة 3 شهور من تاريخ دخول البلاد، مع إمكانية التجديد لمدة تصل إلى 3 أشهر أخرى.

وتشترط الشروط للحصول على التأشيرة أن تكون حالة المؤسسة المستقدمة للفرد قائمة وأن تكون لديها رخصة سارية وسجل تجاري ساري، مع استثناء الأنشطة التي لا تتطلب وجود سجل تجاري. كما تشترط الوزارة عدم وجود أية ملاحظات سلبية على المؤسسة من قبل نظام حماية الأجور في السعودية، مع مطابقة المؤسسة لمتوسط مواصفات المنشأة الخضراء على الأقل.

لا يجوز لحامل تأشيرة العمل المؤقتة البقاء في المملكة لأكثر من ستة أشهر في السنة الواحدة، إلا إذا تم تحويلها إلى تأشيرة عمل دائمة. هذا وفقًا للوائح التأشيرات المؤقتة والموسمية. قد استوعب قانون العمل في المملكة أيضًا عقود العمل المؤقتة.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية مؤخرًا عن إصدار تأشيرة "ترانزيت" مجانية جديدة، تتيح لحاملها الدخول والتجول في جميع أنحاء المملكة لمدة 4 أيام، وصالحة للاستخدام لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدارها. يهدف ذلك إلى تحفيز وتنشيط السياحة داخل السعودية، وتوسيع نطاق العمال المؤهلين المؤهلين للحصول على التأشيرة.

من بين المزايا الرئيسية لسهولة الحصول على التأشيرة للعمال والشركات هي "القدرة على جلب الأشخاص بسرعة وبموارد مرنة". فبعض المشاريع لا تتطلب وجود العمالة طوال الوقت، وخاصةً إذا كانت تقع في مناطق نائية. يمكن للمنشآت في المملكة أيضًا دعم قوتها العاملة في الداخل بالمتخصصين حسب الحاجة.