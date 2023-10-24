شكرا لمتابعة خبر عن شاب كرر النظرة الشرعية 20 مرة بحثا عن زوجة تشبه إحدى المشهورات..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى المعالج النفسي وليد الزهراني، قصة شاب كان طموحه الزواج من فتاة تشبه لإحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الزهراني خلال برنامج “الشارع السعودي”، أن الشاب كام يشترط أن تكون زوجته شبيهة لإحدى المشهورات، لدرجة أنه كرر النظرة الشرعية 20 مرة، وبعدها لم يقبله أحد.

وفي سياق آخر تحدث نائب رئيس “جمعية واعي” حميد الشايجي عن عزوف الشباب عن الزواج بسبب عدم القدرة المالية.

وأشار إلى أن نفقة الزواج مسؤولية الزوج فقط حسب ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، لافتا إلى أن تنافسية الوظائف أصبحت لا تتوافق مع مسؤولية الزوج.

وثال الشايجي: “كثير من الشباب كان الأول ينافسه العامل الوافد اليوم ينافسه الوافد والمرأة، والإشكال يكمن في عادات وتقاليد المجتمع، والزواج كله مسؤولية الزوج من نفقة ومهر”.