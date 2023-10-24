انت الان تتابع أعراض طبيعية وأخرى تستدعي زيارة الطبيب.. نصائح من "سعود الطبية" لتخفيف آلام التسنين عند الرضَّع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكّدت مدينة الملك سعود الطبية أن الطفل يُولد وجميع أسنانه اللبنية موجودة أسفل اللثة، لافتة إلى أن مرحلة التسنين تبدأ ما بين عمر 6 إلى 12 شهراً، فبعض الأطفال تبدأ لديهم مبكراً وبعضهم الآخر قد تتأخر، وعادة تكون مجموعة أسنان الأطفال كاملة في مكانها عند عمر 3 سنوات.

وأوضح الاستشاري والمدير الطبي لمستشفى الأسنان الدكتور فالح الهجهوج؛ أن هناك عدداً من الأعراض الطبيعية التي يعانيها الرضَّع أثناء فترة التسنين، ومن أهمها: زيادة إفراز اللعاب، وفقدان الشهية لتناول الطعام، وأيضاً صعوبة في النوم، وهناك عددٌ من الأعراض غير الطبيعية؛ كارتفاع درجة الحرارة والإسهال والطفح الجلدي، وفي هذه الحالة يجب زيارة طبيب الأطفال.

وكشف الهجهوج؛ عن مجموعة من النصائح والخطوات لتخفيف ألم التسنين عند الرضَّع، ومنها تدليك لثة الرضيع بلطف بوساطة الإصبع النظيف أو قطعة شاش رطبة أو ملعقة صغيرة مبرّدة أو حلقة التسنين المبرّدة.

ونوّه على أهمية التأكّد من المواد المصنوعة منها حلقة التسنين، ونصح باستعمال المطاط الصلب والابتعاد عن البلاستيك والحلقات التي تحتوي على نسبة من المعدن أو الرصاص والحلقات المملوءة بالسوائل، كما حذّر من استخدام الجل الموضعي أو أقراص التسنين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، حيث إن هذه المنتجات تحمل مخاطر جسيمة ولا تقدّم فوائد تُذكر.