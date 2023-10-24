انت الان تتابع "صحي القصيم": لقاح الإنفلونزا يقي من الإصابة بالفيروس بنسبة 90% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 6:34 صباحاً

شدّد تجمُّع القصيم الصحي على ضرورة أخذ لقاحات الإنفلونزا الموسمية بشكلٍ دوري كل عام؛ لأهميتها في الوقاية والحد من تطوّر أعراض المرض. وأوضح التجمُّع في إنفوجرافيك نشره اليوم، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من 70 إلى 90% من الفيروس. ونصح بالتوجّه إلى أقرب مركز صحي للحصول على اللقاح.

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