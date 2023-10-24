انت الان تتابع "ميتا" تجبر مستخدمي "فيسبوك" على الترويج لـ"ثريدز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف عدد من المستخدمين، أن شركة "ميتا" بدأت في اتباع طريقة جديدة لزيادة شعبية تطبيقها الأحدث "ثريدز"، والذي أطلقته لمنافسة منصة "إكس" (تويتر سابقًا).

ورصد عدد من المستخدمين، أن "ميتا" بدأت في اتباع طريقة تسمح بزيادة التفاعل على "ثريدز" عن طريق ربط المنشورات على ثريدز بحسابات المستخدمين على منصتها الأخرى والأكثر شهرة "فيسبوك".

وكانت "ميتا" قد اتبعت نفس الطريقة في الترويج لمنصة "إنستجرام" في وقت سابق، ولا تزال تتبعها عند نشر "الستوريز" أو "الرييلز" على إنستجرام؛ ولكن المختلف في هذه المرة أن منشورات "ثريدز" ستظهر على خلاصة أخبار المستخدمين في "فيسبوك" بصورة تلقائية دون أن يختاروا الأمر، ولا يمكنهم إلغاء هذه الخاصية من حساباتهم أيضًا.

وقالت الشركة ردًّا على أحد مستخدمي "ثريدز" الذي سأل عن كيفية إبقاء منشوراته خارج "فيسبوك": "أطلقنا تحديثًا لتسهيل رؤية الأشخاص لمحتوى ثريدز مباشرة على فيسبوك وإنستجرام، ونستمع إلى تعليقاتكم بشأن الخدمة لنبني عليها تحديثنا المقبل".

وبدأت فعليًّا "ميتا" اختبار الترويج لمنشورات "ثريدز" على "إنستجرام" في أغسطس الماضي على نطاق محدود، ولكن طرحها هذه الميزة على فيسبوك دون توفير ميزة إلغاء الاشتراك، فتَح بابًا كبيرًا للجدل.