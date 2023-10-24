انت الان تتابع بـ 39 مئوية.. هذه المدينة تسجّل أعلى درجة حرارة والسودة الأدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 6:48 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة 39 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 9 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة، 39 مئوية فيما سجّلت ينبع والأحساء 38 درجة وكل من الدمام والقنفذة 37 درجة، وسجّلت المدينة المنوّرة وجدة وبريدة وجازان والصمان والعلا وحفر الباطن والدهناء 36 مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 9 مئوية، تليها أبها 14 درجة، والباحة 15 مئوية، والقريات 17 درجة، والطائف 18 درجة، وكل من تبوك وعرعر والصمان وطريف وبيشة والدهناء 19 مئوية. وسجّلت الدمام وجازان وينبع والأحساء أعلى رطوبة 85%.

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