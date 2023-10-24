انت الان تتابع خلال الـ 24 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 6:53 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة، كذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية "صحراء الربع الخالي والخرخير". وأوضح المركز، أنه لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرّمة. وأضاف المركز أن أعلى درجة حرارة اليوم 39 مئوية بمكة المكرّمة، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 9 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة ينبع والأحساء 90%.

كانت هذه تفاصيل خبر خلال الـ 24 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.