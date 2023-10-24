الأعلى بين دول العشرين.. الرميان: المملكة حقّقت نمواً بنسبة 7.8% خلال 2022م

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 7:06 صباحاً

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان؛ إن المملكة حققت نمواً بنسبة 7.8% خلال عام 2022م، وهو الأعلى بين دول مجموعة العشرين. وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار: متفائلون بأن نشهد تسارعاً في النمو حتى في بيئة أسعار فائدة مرتفعة. وتابع: إستراتيجية المملكة واضحة لتحقيق التعدُّد الاقتصادي والأثر الإيجابي محلياً وعالمياً؛ مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل دوراً مهماً في تطوير القطاعات الاقتصادية والمالية. وأضاف: إن الاقتصاد العالمي استفاد في الـ 15 عاماً الماضية من السيولة شبه المجانية، حيث أسهمت أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً في تحفيز النمو والابتكار والاقتراض والاستثمار.

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