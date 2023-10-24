يختصر ساعة.. إنجاز 50 % من طريق عقبة الحسام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 7:27 صباحاً

أنجزت الهيئة العامة للطرق 50 % من طريق عقبة الحسام الذي يربط بين سراة عبيدة بمحافظة المندق، وتهامة بمحافظتَي قلوة والحجرة، ويرسم مساره بين جبال الباحة، ويختصر ساعة للوصول إلى مكة المكرّمة. ويسهم الطريق في مستوى ترابط طرق المملكة وتعزيزاً لجودة السياحة في منطقة الباحة. وتواصل الهيئة العمل على إنجاز الباقي من الطريق بطول 13 كم وبتكلفة أكثر من 90 مليون ريال. وتمّ تنفيذ أعمال الحفريات بأكثر من مليون م3 وسفلتة أكثر من 4 آلاف م2 وحواجز خرسانية لأكثر من 8 آلاف متر طولي ودهانات أرضية لأكثر من 5.5 ألف م2، مع وضع 5.5 ألف قطعة عيون قطط بالطريق، وتركيب 250 لوحة إرشادية. وأوضحت الهيئة في فيديوجرافيك على حسابها بتويتر، أن هذا المشروع يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على الجودة والسلامة والكثافة المرورية.

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