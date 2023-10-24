تراند اليوم : "الحصيني" يكشف تفاصيل حالة الطقس على عدة مناطق بالمملكة خلال 36 ساعة القادمة

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في المناخ عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لحالة الطقس خلال الساعات القادمة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": حسب النماذج العددية للطقس الحالة الأولى لوسم ١٤٤٥هـ مستمرة خلال "٣٦" ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء إلى الأربعاء ١٠ ربيع ثاني ١٤٤٥هـ على أجزاء من حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والمدينة وشمال الشرقية وغرب وشمال القصيم.

وتوقع أن الحالة المدارية إعصار تيج متوقع استمرار الأمطار على المنطقة الواقعة ما بين سلطنة عمان واليمن وبشكل أكثر نواحي شرق اليمن وخاصة السواحل.

كما توقع أمطار من غزيرة إلى غزيرة جدا واحتمال فيضانات محلية في الأودية والمناطق المنخفضة "خاصة ظفار- عمان والمهرة - اليمن" وما حولهما".