تراند اليوم : الإسرائيلية المفرج عنها تكشف كيف تم اختطافها ومكان أسرها في غزة

صحيفة الخليج 365: كشفت الأسيرة الإسرائيلية يوخفيد ليفشيتز (85 عاما)، التي أطلقت حركة حماس سراحها أمس لدواع صحية، حديثها عن مكان أسرها في غزة. بحسب موقع "واينت".

وقالت يوخفيد: "لقد وضعونا في مدرسة. لقد حملوني على دراجة نارية جانبا حتى لا أسقط، وكان أحدهم يمسك بي". "أنا من الأمام والآخر من الخلف.

وأضافت:" اجتازوا السياج الحدودي إلى داخل القطاع، واحتجزوني في البداية في بلدة عبسان (جنوب شرقي خان يونس). بعد ذلك، لا أعرف إلى أين تم نقلي".

وكانت "كتائب القسام" أطقلت أمس سراح رهينتين عبر وساطة مصرية قطرية وقالت إن المحتجزتين "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز" أفرج عنهما لدواع إنسانية ومرضية قاهرة.