شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على منطقة جازان والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

طقس المدينة المنورة

فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة، ومحافظتي العيص وخيبر اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية, وصواعق رعدية.