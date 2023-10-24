شكرا لقرائتكم خبر عن الإيسيسكو تفوز بجائزة "جوستينا موتال الدولية لتأهيل المرأة والقيادة الأيقونية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بجائزة "جوستينا موتال الدولية لتأهيل المرأة والقيادة الأيقونية"؛ تقديرًا لإسهاماتها في بناء قدرات النساء والفتيات، وتثمين إبداعاتهن في مجالات التربية والريادة والعلوم والثقافة.

وقالت الإيسيسكو في بيان من مقرها بالرباط، اليوم الثلاثاء،: إن المدير العام للمنظمة، الدكتور سالم بن محمد المالك، تسلّم هذه الجائزة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، خلال أعمال القمة العالمية للنساء والفتيات لعام 2023، التي تنظمها "مؤسسة جوستينا موتال" و"مؤسسة الأيادي عبر فيلادلفيا".

من جانبه دعا الدكتور المالك إلى المشاركة في حوار هادف، ومشاركة التجارب، والاستلهام من قصص النساء والفتيات اللائي تحتفي القمة بإنجازاتهن، من أجل بناء مستقبل مزدهر دون تمييز.