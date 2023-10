شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف ريال أقصى عقوبة.. 37 مخالفة لنظام العمل بمكاتب وشركات الاستقدام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديلات على جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل بمكاتب وشركات الاستقدام، بهدف تحقيق نظام العمل والقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل.

وحددت الوزارة عبر منصة ”استطلاع“ العقوبات والجزاءات لـ 37 مخالفة ما بين جسيمة وغير جسيمة، بلغت في حدها الأقصى 30 ألف ريال، في حال الاستمرار بمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها بعد إيقاع عقوبة الإغلاق أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص، أو الوساطة في تشغيل الأطفال أو الأحداث بالمخالفة لنظام العمل.

وتطبق نفس الغرامة السابقة في حال قيام المرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتأجير الترخيص، أو منح غيره حق الانتفاع به بأي وسيلة كانت، حتى لو كان ذلك دون مقابل مادي.

غرامات مخالفة نظام العمل

وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة قدرها 15 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف في حال عدم مزاولة النشاط بعد الحصول على الترخيص خلال 180 يومًا للمكاتب والشركات.

وتسري غرامة قدراها 10 آلاف ريال بحد أقصى و5 آلاف ريال بحد أدنى، في حال عدم التزام المرخص له بنماذج العقود المعتمدة من قبل الوزارة، أو عدم الالتزام بالأسعار التي تحددها الوزارة أو الأسعار المعلنة، أو عدم إيواء أو ترحيل العمالة التي استقدمها أو توسط في استقدامها في الحالات المحددة في النظام.

وتنص تعديلات جدول المخالفات والعقوبات على تغريم المخالفين ذات الغرامة الأخيرة، في حال ثبوت التعامل مع السماسرة داخل أو خارج المملكة، أو إبرام عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلية بدون وجود عقد ارتباط ينظم العلاقة بين المرخص له ومكتب الإرسال، عدم الالتزام بتسجيل باقات الخدمات المقدمة في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة.

وألزمت ”الموارد البشرية“ مخالفي نظام العمل من مكاتب وشركات الاستقدام، بغرامة قدرها قدرها 5 آلاف ريال في حال عدم الالتزام بممارسة النشاط بمكان مستقل، أو عدم تأمين إسكان لإيواء العمالة وفق الشروط المحددة.

وتعاقب اللائحة الجديدة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف ريال ولا تقل عن ألفين، في حال عدم التزام المرخص له بتسليم العمالة المنزلية خلال المدة المنصوص عليها بالعقد، أو التعاون في اسناد مهام استقدام العمالة مع جهات غير مرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذه القواعد، أو التعاون مع جهات موقوفة أو محظورة سواء داخل المملكة أو خارجها، أو استثمار رأس المال لأغراض غير مصرح بها، عدم تخصيص قناة لاستقبال شكاوى العملاء.

وتسري ذات الغرامة الأخيرة، على المخافين في حال عدم استكمال الضمان البنكي خلال الفترة المحددة من تاريخ الإخطار، وفق رأس المال المحدد بالقواعد، عدم انشاء موقع الكتروني تفاعلي خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصول الشركة على ترخيص من الوزارة وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة.

سجل العقود

وتتضمن السجلات الإلكترونية سجل يقيد فيه العقود الموقعة مع أصحاب العمل، يدون فيها على وجه خاص تاريخ بداية التعاقد مع صاحب العمل، سجل يقيد فيه الطلبات المقدمة من طالبي العمل، وأسماء المنشآت التي تم إلحاقهم بها، ونشاطها، وأية بيانات أخرى تكون ضرورية. وتوقع غرامة قدرها 4 آلاف ريال قيام المنشأة المرخصة لها بالتوسط في توظيف السعوديين بالتوسط في توظيف غير سعوديين.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن العقوبات تتضمن أيضًا، تغريم المخالفين مبلغ ألفي ريال في حال التوقف عن ممارسة الأنشطة التي منح الترخيص له بها لمدة 180 يوماً متصلة، أو عدم التزام المرخص له بالحد الأدنى من العقود التي تحددها الوزارة، أو عدم الالتزام بتوثيق التعاقد «للعمالة التي قام بالتوسط في استقدامها» مع عملائه في النظام الالكتروني المعتمد.

وتطبق نفس الغرامة في حال عدم استخدام بيانات الترخيص على مطبوعات المنشأة وأختامها، القيام بفتح فرع للمكتب أو الشركة في نفس المدينة، أو في مدينة أخرى دون موافقة الوزارة، أو الإعلان عن الخدمات بطريقة مخالفة للأنظمة، أو عدم تقديم تقارير سنوية للأداء التشغيلي والفني والمالي، أو عدم تقديم تقارير الأداء وفقا للمعايير التي تحددها الوزارة، أو عدم التجاوب مع طلبات واستفسارات الوزارة، أو تقديم الخدمات العمالية دون تسجيل العمالة في الأنظمة، أو استقدام العمالة دون إبرام عقود مع صاحب العمل.

وتعاقب الوزارة المخالفين بغرامة لا تقل عن ألف ريال في حال نقل أو تبديل العمالة المخصصة لتقديم الخدمات لخدمة أخرى دون موافقة الوزارة، أو عدم تجديد الترخيص قبل انتهاءه بالمدة المحددة من قبل الوزارة، أو عدم إبلاغ وتوعيته العامل الذي يتوسط باستقدامه بالحقوق والواجبات التي يتضمنها العقد، أو عدم أخذ الموافقة الخطية من العامل قبل نقل خدماته.

وتسري نفس الغرامة على المخالفين أيضًا في حال عدم الالتزام باستقبال وإيواء العمالة المستقدمة عند وصولهم، أو بقاء العمالة الذين توسط في استقدامهم في السكن أكثر من 15 يوماً دون إخطار الوزارة.