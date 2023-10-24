شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يفجر مفاجأة حول التعاقد مع نجم أرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي ترصد التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد النني، نجم وسط أرسنال الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

حيث سينتهي عقد النني مع أرسنال في نهاية الموسم المقبل، ويتبقي في عقده مع الجانرز موسما واحدا، مما يجعب مسئولي الفريق الأحمر يخططون لضم اللاعب في صفقة مجانية.

مسئولي الفريق الأحمر يرغبون في إستغلال رغبة النني في الإعتزال داخل الأهلي فريقه الأول،ويرحب بعودته مجانا في الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن النني أكد في أكثر من مناسبة أنه سيختم مسيرته الكروية داخل النادي الأهلي، تنفيذا لوصية والدته قبل وفاتها.

سبب رغبة الأهلي ضم النني

ويرغب الأهلي في التعاقد مع النني من أجل تعزيز من قوة قائمته في الفترة القادمة، خاصة في ظل مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية 2025 بنظامه الجديد الذي يضم 32 فريق.