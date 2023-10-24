ارتفاع القضايا العامة في 5 مناطق

سجلت القضايا العامة في 5 مناطق ارتفاعا بعدد القضايا العامة المقيدة، إذ بلغ إجماليه 236.801 قضية، وإجمالي المنجزة منها 283.513 قضية، وعدد الجلسات 17.083 جلسة. كما بلغ إجمالي عدد الأحكام 223.756 حكما، والقرارات 192.438. وشملت القضايا الأكثر مناطق: الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة وعسير، وذلك وفقا لتقارير القضايا في وزارة العدل لـ2023. قضايا ومناطق الرياض: 84.165 قضية المنجزة 100.143 مكة المكرمة: 57.186 قضية المنجزة 74.208 الشرقية: 30.724 قضية المنجزة 34.547 المدينة المنورة: 14.285 قضية المنجزة 16.694 عسير: 13.237 قضية المنجزة 15.556 القصيم: 7.956 قضية المنجزة 9.049 جازان: 6.810 قضية المنجزة 8.039 تبوك: 6.401 قضية المنجزة 7.151 الحدود الشمالية: 2.521 قضية المنجزة 2.631



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