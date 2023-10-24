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ارتفاع القضايا العامة في 5 مناطق

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سجلت القضايا العامة في 5 مناطق ارتفاعا بعدد القضايا العامة المقيدة، إذ بلغ إجماليه 236.801 قضية، وإجمالي المنجزة منها 283.513 قضية، وعدد الجلسات 17.083 جلسة. كما بلغ إجمالي عدد الأحكام 223.756 حكما، والقرارات 192.438.

وشملت القضايا الأكثر مناطق: الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة وعسير، وذلك وفقا لتقارير القضايا في وزارة العدل لـ2023.

قضايا ومناطق

الرياض:

84.165 قضية

المنجزة 100.143

مكة المكرمة:

57.186 قضية

المنجزة 74.208

الشرقية:

30.724 قضية

المنجزة 34.547

المدينة المنورة:

14.285 قضية

المنجزة 16.694

عسير:

13.237 قضية

المنجزة 15.556

القصيم:

7.956 قضية

المنجزة 9.049

جازان:

6.810 قضية

المنجزة 8.039

تبوك:

6.401 قضية

المنجزة 7.151

الحدود الشمالية:

2.521 قضية

المنجزة 2.631


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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