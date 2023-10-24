ارتفاع القضايا العامة في 5 مناطق

وشملت القضايا الأكثر مناطق: الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة وعسير، وذلك وفقا لتقارير القضايا في وزارة العدل لـ2023.
قضايا ومناطق
الرياض:
84.165 قضية
المنجزة 100.143
مكة المكرمة:
57.186 قضية
المنجزة 74.208
الشرقية:
30.724 قضية
المنجزة 34.547
المدينة المنورة:
14.285 قضية
المنجزة 16.694
عسير:
13.237 قضية
المنجزة 15.556
القصيم:
7.956 قضية
المنجزة 9.049
جازان:
6.810 قضية
المنجزة 8.039
تبوك:
6.401 قضية
المنجزة 7.151
الحدود الشمالية:
2.521 قضية
المنجزة 2.631
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