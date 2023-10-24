كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن السعودية ستتأثر بشكل غير مباشر بالحالة المدارية “تيج” اعتبارًا من اليوم الثلاثاء إلى يوم الخميس.
وأوضح أن ذلك قد يؤدي إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الربع الخالي، ومنطقة نجران، والخرخير، وشرورة.
وأشار إلى أن سرعة الرياح قد تصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة، مع إثارة للأتربة.
وذكر أن الاضطراب المداري في بحر العرب قد تطور إلى عاصفة مدارية، تتحرك نحو السواحل اليمنية والعمانية.
وبحسب الجدول الخاص بتسميّة العواصف في بحر العرب، فقد تمّ تسمية العاصفة المدارية بـ”تيج”، وهو اسم مُختار من الهند ويُشير إلى الحركة السريعة.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الأرصاد يكشف عن 3 مدن سعودية ستتأثر بالعاصفة تيج اعتبارًا من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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