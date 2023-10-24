شكرا لقرائتكم خبر عن صنفت أنها أقوى من حقنة الأنسولين.. عشبة جبارة تخفض مستوي السكر في الدم فوراً .! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الجنسنج، النبات العشبي المعروف بفوائده الصحية الكبيرة، يمكن العثور على منتجاته في شكل أكياس يسهل استخدامها كنوع من أنواع الشاي. أجريت دراسة حديثة في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، وأظهرت نتائجها أن الجنسنج يتمتع بخصائص مضادة لمرض السكري. تم نشر هذه الدراسة في مجلة الأغذية الطبية وأكدت أن استهلاك الجنسنج يساهم في تخفيض مستويات السكر في الدم في غضون 30 دقيقة فقط بعد تناوله. وأشار الباحثون إلى أن مستخلص الجنسنج فعّال وآمن، ويمكن أن يكون علاجًا إضافيًا في إدارة مرض السكري النوع الثاني بشكل عام. كما أنه نادراً ما يسبب تأثيرات سلبية على الأنسولين الصائم أو مقاومة الأنسولين. وتُظهر تحليلات أُجريت في عام 2016 تحسنًا في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجنسنج.

فوائد عشبة الجنسنج لمرضى السكري

أشار علماء كنديون إلى أن الجنسنج يمكن أن يكون علاجًا للسكري، إذ اكتشفوا أن تناول هذا النبات قبل الوجبات يمكن أن يخفف من مستوى السكر في الدم، سواء كان المرء مصابًا بالسكري أو غير ذلك. الدكتور فلاديمير فوكسان من كلية الطب بجامعة تورنتو، الذي قاد البحث، أوضح أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون إجراءً وقائيًا أو علاجيًا. وأشار الباحثون إلى أن التحكم في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام يعتبر أمرًا هامًا جدًا لمعالجة مرض السكري.





أظهرت دراسة أُجريت على مجموعتين من المشاركين أن تناول كبسولات تحتوي على نبتة الجنسنج الأمريكي قبل الوجبات يمكن أن يؤدي إلى تحسن في مستويات السكر في الدم. تم إجراء الدراسة على مجموعة من مرضى السكري ومجموعة من الأشخاص الأصحاء. تناول المشاركون كبسولات الجنسنج قبل الوجبة بمدة 40 دقيقة أو مع الوجبة. وأظهرت النتائج انخفاضًا بنسبة 20% في مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، وتحسنًا في مستويات السكر لدى الأشخاص الأصحاء.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن عشبة الجنسنج يمكن أن تكون فعالة في علاج مرضى السكري. فقد اكتشف علماء كنديون أن تناول هذا النبات قبل الوجبات يمكن أن يساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم. وهذا ينطبق على المصابين بالسكري وأيضًا على الأشخاص الأصحاء. يشير الدكتور فلاديمير فوكسان، الذي قاد البحث في كلية الطب بجامعة تورنتو، إلى أن هذا الاكتشاف يمكن أن يكون إجراءً وقائيًا أو علاجيًا.

تعتبر مراقبة مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام أمرًا هامًا لمعالجة مرض السكري.

وقد أظهرت دراسة أجريت على مجموعتين من المشاركين أن تناول كبسولات تحتوي على عشبة الجنسنج الأمريكي قبل الوجبات يمكن أن يساهم في تحسين مستويات السكر في الدم. تم إجراء الدراسة على مجموعة من مرضى السكري ومجموعة من الأشخاص الأصحاء. وتناول المشاركون كبسولات الجنسنج قبل الوجبة بمدة 40 دقيقة أو مع الوجبة.

أظهرت النتائج انخفاضًا بنسبة 20% في مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، وتحسنًا في مستويات السكر لدى الأشخاص الأصحاء. وهذا يشير إلى أن عشبة الجنسنج يمكن أن تكون فعالة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الصحة العامة للأشخاص المصابين بالسكري. ومع ذلك، يجب أن يتم إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد الجرعة المثلى ومدة العلاج المناسبة.