شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير صحي هام..إليك 6 علامات تدل على أن الدجاج مسرطن .. يمكن تعرف عليهم بسهولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الدجاج من الطعام المحبب لدي الكبار والصغار حيث تحرص الأم على تقديمه بشكل صحي

وتوجد بعض العلامات التي تدل على وجود بعض الدواجن المحقونة بالهرمونات المسرطنة في الأسواق ، وقد نصحت الدكتورة شرين على ذكي، رئيس لجنة السلامة الغذائية والمتابعة الميدانية ولجنة القوافل الطبية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، في مصر على ضرورة اتباع النصائح التالية عند شرائك للدجاج والطيور بشكل عام .

بعض العلامات التي تبين مدي صلاحية الدجاجللإستهلاك

1- الكبد والقوانص .. عند شراء الكبد والقوانص يجب أن تكون ذات قوام متماسك وذات ملمس ناعم، وغير بارزة .

2- تجنبِ شراء قطع الدجاج منفردة مثل "وراك، صدور، اجنحة، بانية، الكبد والقوانص" لأنها تكون مجهولة المصدر ولا يمكن لك أن تتأكد من صلاحيتها، ويفضل شرائها كاملة وتقسميها بنفسك.

3- رائحة الدجاج النفاذة .. الرائحة النفاذة النفرة الكريهة التي تدل على التعليف الخاطئ بمخلفات الأسماك كما يحدث في بعض مزارع الدواجن والطيور.

4- الملمس اللزج يدل أن الدجاجة فاسدة وقد بدأت في مرحلة التحلل، وذلك نتيجة وجودها بعد الذبح في درجة حرارة مرتفعة وعدم وضعها في الثلاجة مباشرة.

5- لون الدجاج .. لون الدجاج الأزرق القاتم يدل أن الدجاجة ذبحت بعد موتها وغالباً تستخدم في عمل الناجتس ، أما اللون الأحمر القاتم "الارجواني" في الدجاجة يدل على أنها مرضة وذبحت أثناء مرضها، فاللون الأحمر علامة أن الدم تجلط بين جلدها والعظام .

6- الدجاج المجمد: عند شراء الدجاج المجمد ينصح بالتأكد من عدم وجود فراغ بين كيس التغليف والدجاجة، لأن التغليف غير الجيد يتسبب في ظهور البكتريا والجراثيم،و قد تتكون الخلايا السرطانية .