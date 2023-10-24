شكرا لقرائتكم خبر عن بدون نظارات ولا جراحة اشرب منه لمدة 12 يوما لعلاج ضعف النظر والصداع وعدم الرؤية الواضحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

علاج ضعـ،ـف النظر بدون جـ،ـراحة، هناك الكثير من المشروبات السحـ،ـرية للقـ،ـضاء على ضـ،ـعف النظر والتي يبحث عنها الكثير على مواقع البحث

المختلفة، وتعد نعمة البصر من أهم النعم التي أنعم الله عز وجل على البشرية بها، فهي من ضمن نعم الله التي لا حصر لها، فالعين من أهم

الكنوز التي توجد في جسم الإنسان وبدونها يعيش الإنسان في ظلام ، لذلك يحتاج الكثير إلى المشروبات التي تساعد على تقوية النظر بدون

اللجوء للجـ،ـراحة وخصوصا من هم تقوا في العمر فمع تق العمر قد يقل النظر تدريجية، ولهذا نوفر لكم ب المشروبات

الصـ،ـحية والفعالة في تقوية النظر.

عـ،ـلاج ضعف النظر بدون جـ،ـراحة

يوجد الكثير من المشروبات الصحية المكونة من مواد طبيعية موجودة بكل منزل، والتي تعمل على عـ،ـلاج ضعف النظر بدون جـ،ـراحة أو زيارة

للطبيب، فنوفر لكم مشروب سحري وفعال جدا لتقوية النظر فهو يعمل على تعزيز الخـ،ـلايا الجـ،ـذعية المرتبطة بالعين والمـ،ـخ، والذي من خلاله

يمكن التخلي عن العدسات اللاصقة والنظارة الطـ،ـبية، حيث يعمل هذا المشروب على تحسين البصر وزيادة قوته.­ ­

­مشروب الزعفران السـ،ـحري للقضاء على ضـ،ـعف النظر

ويعمل الزعفران على تقوية النظر وتعديل مستوى الرؤية، كما يعمل على تصفية الشوائب من خلايا الشـ،ـرايين التي تربط بين العين والمـ،ـخ وباقي

أجزاء الجسم، وكذلك يعمل على تقوية الجهاز المناعي وتنشيط الـ،ـدورة الـ،ــ،ـوية بالجسم، والقضاء على الالتـ،ـهابات العظـ،ـمية، وزيادة القـ،ـدرة على

التركيز وتقوية الذاكرة، وجاءت مكونات مشروب الزعفران كما يلي:

• ملعقة كبيرة من الزعفران المطحون ناعم.

• كوب كبير من الماء.

• فانيليا حسب الرغبة.

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مشروب الجزر للقـ،ـضاء على ضـ،ـعف النظر

المكونات:

• كيلو من الجزر

• عصير ليمونه.

• 1/2 كيلو من السكر.

2 لتر من الماء.

طريقة التحضير:

أولا نغسل الجزر جيدا بالماء ونقوم بتقشير الطبقة الخارجية له.

ثانيا نقوم بسلق الجزر في القليل من الماء على ال.

ثالثا

يتم وضع الجزر المسلوق مع باقي المكونات في الخلاط ونخفقهم حتى يصبح القوام ناعم ومتجـ،ـانس.

• كما يتم تناوله كنوع من أنواع العصائر المفيدة والصحية.

• بينما يمكن إضافة عصير البرتقال إليه يعطيه طعمة جذابة وفائدة أكبر.