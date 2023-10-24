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تراند اليوم : أمير قطر يعلق على منح إسرائيل الضوء الأخضر للقتل غير المشروط في غزة

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صحيفة الخليج 365: قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إنه لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل.

وأضاف أمير قطر في كلمته في افتتاح دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى: "نقول كفى، لا ينبغي منح ضوء أخضر لإسرائيل للقتل غير المشروط"، وفقا لرويترز.

وتابع أنه لا يُسمح في هذا العصر "باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره"، وأنه لا يجوز أيضا استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان.

وختم: الصراع بين إسرائيل وحماس يمثل تصعيدا خطيرا، مشيرا إلى أنه يهدد أمن المنطقة والعالم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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