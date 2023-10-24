الملك وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا بذكرى استقلال بلاده

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 10:09 صباحاً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة ، للرئيس هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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