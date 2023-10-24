بحضور ولي العهد .. الرئيس الكوري يشارك في أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 10:20 صباحاً

بحضور ولي العهد يشارك الرئيس الكوري يون سيوك-يول في أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار. وكان قد وصل -قبل قليل- ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الى مقر أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نسختها الـ 7. وبدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، اليوم، أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، تحت عنوان "البوصلة الجديدة"، بمشاركة ما يقارب 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل المملكة وخارجها، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

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