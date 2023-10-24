انت الان تتابع مبادرة مستقبل الاستثمار.. رئيس كوريا :زيارتي للمملكة فرصة رائعة لتوسيع أفق التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول زيارتي للمملكة فرصة رائعة لتوسيع أفق التعاون وتقوية العلاقات للتقدم المشترك.

وأوضح خلال حديثه في جلسة ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدينا تعاون اقتصادي مع المملكة بقيمة 29 مليار دولار في مجالات الطاقة والدفاع وإنشاءات البنى التحتية

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