تراند اليوم : باستخدام الكلاب البوليسية.. شاهد: لحظة إحباط تهريب أكثر من 932 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في شحنة "رمان" في ميناء ضباء

صحيفة الخليج 365: تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب 932,980 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة من خلال ميناء ضباء عبارة عن "رمان"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة داخل تجويف ثمار "الرمان".

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وهما شخصان.