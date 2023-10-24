تراند اليوم : شاهد .. إعلامي كويتي يروي موقف تعرض له من مراهقين بعد دخوله في مقهى ستار بكس.. ويطالب وزير الداخلية بالتدخل السريع

صحيفة الخليج 365: وجه الإعلامي الكويتي علي الفضالة رسالة إلى وزير الداخلية الكويتي طلال الخالد بشأن المقاطعة تضامنا مع غزة وطالبه بالتدخل السريع.

​​​​وقال الفضالة في فيديو بحسابه في تويتر أن المقاطعة تضامنا مع غزة لا يجب أن تكون حجة للاعتداء على الآخرين.

وأوضح أن مراهقين في عمر 15 سنة تدخلوا أثناء تواجدهم في مقهى ستار بكس وقال لهم أن هذا المقهى يساند إسرائيل ويجب مقاطعته.

ولفت إلى أن كل شخص حر وله الحق في التواجد في أي مكان يفضله دون فرض رأي أو إجبار، مشيرا إلى أن كل شخص يساند غزة بطريقته.