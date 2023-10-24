شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى مقر أعمال "مبادرة مستقبل الاستثمار" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الجلسة الحوارية الخاصة لفخامة رئيس جمهورية كوريا في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار. في نسختها الـ 7.

وبحضور ولي العهد .. يشارك الرئيس الكوري في أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار.

وذكر الرئيس الكوري ان زيارته للمملكة فرصة رائعة لتوسيع أفق التعاون وتقوية العلاقات للتقدم المشترك.

واشار بأن لديهم تعاون اقتصادي مع المملكة بقيمة 29 مليار دولار في مجالات الطاقة والدفاع وإنشاءات البنى التحتية.

كما ان كوريا لديها المعرفة والخبرات التي لا يضاهيها أحد غيرها لبناء المحطات النووية.