​ "الأرصاد" ينفذ تمرين "رصد 3" للتعامل مع الظواهر الجوية

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الدمام - شريف احمد - ​ينفذ المركز الوطني للأرصاد في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بمقر المركز بمدينة جدة، تمرين (رصد ـ3) لرفع الجاهزية في التعامل مع الظواهر الجوية المحتملة على أجواء المملكة. ويشارك في التمرين 33 جهة منضوية تحت الأمانة العامة لمجلس المخاطر ومرتبطة بالتعامل مع الظواهر الجوية إجرائيًا.

رفع جاهزية الاستعدادات

التمرين الذي يستمر لمدة يومين يهدف إلى رفع درجة الجاهزية والاستعداد للجهات ومواءمة إجراءاتها المتعلقة بالظواهر الجوية مع الآلية المحدثة للإبلاغ عن الظواهر الجوية، وكذلك تنفيذا لتوصيات ورشة العمل الوطنية "تحديث آلية الإبلاغ والتعاون في التعامل مع الظواهر الجوية". التي عقدها المركز في يونيو الماضي بمدينة الرياض والتي أعلن من خلالها عن الية التعامل مع الظواهر الجوية المحدثة.

الهدف من التمرين

ويسعى المركز الوطني للأرصاد من هذا التمرين إلى الوصول إلى أفضل الممارسات والتقنيات والمخرجات التي توفر جميع الخدمات للمستفيدين بكافة شرائحهم، لتحقيق عمل تكاملي مع الجميع وفق آلية تناسب الاحتياجات، وتعزيز وتسهيل أداء الأدوار، ووضوح الإجراءات المنوطة بكل جهة والدروس المستفادة، وإزالة العوائق والتحديات وتدعم التوجه للإسهام في حفظ الأرواح والممتلكات.

بالاضافة إلى زيادة الدور التثقيفي والتوعوي للجهات المعنية وأفراد المجتمع فيما يتعلق بالظواهر الجوية، وسبل التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها، وتفسير مراحل الإنذار المبكر والظواهر الجوية المختلفة التي يتم الإبلاغ عنها؛ وفقًا للوثيقة المعلنة، إضافة إلى زيادة مستوى الشراكة والتعاون بين الجهات المختصة والمشاركة في الحالات الجوية المختلفة، وإبراز أهمية المتغيرات والظواهر الجوية، وما يُمكن أن ينتج عنها من خسائر مادية وبشرية، والعمل على تطبيق آلية الإبلاغ عن الظواهر الجوية عمليًّا.

ويعمل المركز بصفته الجهة المخولة بإعلان حالة الطقس والمراقبة والإبلاغ عن الظواهر الجوية على التطوير المستمر لخدماته وبرامجه التي تحقق للمركز والجهات المستفيدة والمجتمع أقصى درجات الدقة، عبر أفضل التقنيات، ودعم المستفيدين للتعامل الأمثل مع الظواهر الجوية، بإدارة الأزمات والطوارئ.