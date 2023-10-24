شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الإفريقي يسعى المارد الأحمر لخطف بطاقة الصعود بعدما تعادل ذهابًا خارج ملعبه بنتيجة 2-2.ويشارك رفاق السويسري مارسيل كولر بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة، وهو ما يضعهم على قائمة أبرز المرشحين للقب.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في دوري السوبر الإفريقي اليوم

يواجه فريق سيمبا التنزاني اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، في إياب الدور ربع النهائي، في المباراة التي تقام اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

يأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في دوري السوبر الإفريقي اليوم (بث مباشر) كما يلي:

تذاع مباراة الأهلي وسيمبا على قناة أون تايم سبورتس، بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم

يأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا اليوم (بث مباشر) كما يلي:

تردد قناة أون تايم سبورتس 1: 12303 أفقي

تردد قناة أون تايم سبورتس 2: 12073 أفقي

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1: 12603 عمودي

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2: 12603 أفقي

تصريح ناري من كولر قبل مباراة سيمبا

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من جديد بكل وضوح سياسته في اختيار اللاعبين للمشاركة في المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني غدًا الثلاثاء في إياب دور الثمانية من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة بين الأهلي وسيمبا والذي أقيم اليوم الاثنين قال كولر: «لا بد أن نعترف أن الأهلي يمتلك قائمة تضم 32 لاعبًا ولدينا مباريات كثيرة، سواء للفريق في مختلف البطولات التي يشارك فيها أو للاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم».