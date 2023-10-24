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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة النصر ضد الدحيل يلا شوت بث مباشر في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة النصر ضد الدحيل يلا شوت بث مباشر في دوري أبطال آسيا،يلتقي فريق النصر مع منافسة الدحيل القطري، في مباراة قوية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات بطولة دوري أبطال آسيا.

النصر يستضيف الدحيل، على ملعبه "الأول بارك"، في منافسات الجولة الثالثة من عمر مباريات المجموعة الخامسة للبطولة القارية.

النصر حقق نتائج إيجابية في أول مباراتين بعد الفوز على برسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه من طاجيكستان ليعتلي صدارة المجموعة الخامسة.

ويحتاج العالمي لاستغلال كتيبة النجوم التي يمتلكها للمضي قدمًا في البطولة القارية وحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

موعد مباراة النصر والدحيل اليوم في دوري آبطال آسيا 2023/2024

وعن موعد مباراة النصر والدحيل اليوم في دوري آبطال آسيا 2023/2024، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري ضيفًا على ملعب استاد الأول بارك بمدينة الرياض لمواجهة النصر السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وستنطلق مباراة النصر ضد الدحيل اليوم في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الرياض، الدوحة، بيروت، الكويت، عمان، صنعاء، المنامة، دمشق، بغداد، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي ومسقط، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت الخرطومو طرابلس، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، الرباط.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الدحيل بدوري أبطال آسيا

تُنقل مباراة مباراة النصر ضد الدحيل التي ستقام على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا عبر قناة Scc sport.

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يدخل البرتغالي لويس كاسترو مدرب "العالمي" مواجهة الدحيل بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-2-3-1

راغد النجار

محمد قاسم - عبد الإله العمري - إيمريك لابورت - سلطان الغنام

سيكو فوفانا -عبد الله الخيبري

عبد الرحمن غريب - أندرسون تاليسكا - ساديو ماني

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع للدحيل

من المتوقع أن يبدأ كريستوف جالتييه مدرب الدحيل مواجهة النصر بالتشكيل التالي..

صلاح زكريا

سلطان البريك - إبراهيما بامبا - سيميدو - كيم مون هوان

عاصم ماديبو - كريم بوضياف - المعز علي

فيليبي كوتينيو - مايكل أولونجا - إسماعيل محمد