شكرا لقرائتكم خبر عن إليك 6 مشروبات عشبية مذهلة تساعدك على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب والتمتع بنوم عميق؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

من منا لا يعاني من مشكلة الأرق والتعب أثناء فترة الليل، والتي ترجع إلى العديد من الأسباب المختلفة وتؤثر على الصحة بشكل عام؛ وعلى الحالة النفسية والمزاجية للإنسان وقدرته على النوم، ولهذا فإن الإنسان بحاجة إلى الاسترخاء، والذي يمكن أن تساعد عليه بعض الأعشاب الطبيعية المهدئة والتي تساهم في علاجه.



وللحصول على الاسترخاء الناتج عن الضغط العصبي الذي يعاني منه الإنسان، عليك اللجوء إلى الأعشاب الطبيعية المهدئة للأعصاب والتوتر والقلق، هناك العديد من النباتات والأعشاب التي سوف يساعدك تناولها أو شرب منقوعها على الحصول على ليلة من النوم الهانئ، وهذه أهمها:

1- اللافندر أو زهرة الخزامى

قد تكون من بين أكثر الأعشاب التي تساعد على الاسترخاء والنوم بعمق، حيث يتم استخدام زيوتها العطرية في تصنيع الشموع، ومن خلال رش بضع قطرات من زيت اللافندر على المخدة أو إضافة الأعشاب إلى كوب من الماء الساخن نستطيع الحصول على الاسترخاء، كما أن بعض الأمهات يستخدمنه لتدليك أجساد أطفالهن لمساعدتهم عل النوم بعمق، وأثبتت الدراسات أن لزهرة الخزامى أو اللافندر دوراً فعالاً في التخلص من آلام الصداع والصداع النصفي.

2- البابونج أو زهرة الكاموميل

يفضل تناول شراب البابونج مغليا قبل النوم للحصول على ليلة نوم هانئة، وقد أثبتت إحدى الدراسات أن البابونج يساعد بالفعل على النوم، كما أظهرت إحدى الدراسات أن تناول مغلي البابونج بانتظام قبل النوم من قبل الأمهات ساعدهن بشكل كبير على النوم، وعلى تخفيف أعراض الاكتئاب، وعلى الاسترخاء.

3- عشبة الناردين

تعتبر "عشبه الناردين" من أهم الأعشاب الطبية، التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم، بالإضافة إلى فوائدها العلاجية في التخلص من الكثير من الأمراض.

وتتميز هذه العشبة على أنها تعتبر مهدئا للأعصاب وتساعد على الاسترخاء بالإضافة إلى تأثيرها المخدر، ويمكن للشخص الاستفادة من "عشبة الناردين" عن طريق تناول بعض المكملات الغذائية التي تحتوي على مستخلصات هذه العشبة.

ويمكن أيضا تناول شاي الناردين قبل الذهاب إلى النوم، حيث تعتبر هذه العشبة من أهم الأعشاب التي تساعد على النوم العميق والتخلص من القلق والتوتر والاكتئاب.

4- زهرة الآلام الحمراء

وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Phytotherapy research سنة 2011، أن الحصول على جرعات صغيرة من "شاي زهرة الآلام الحمراء" تُفيد في النوم على المدى القصير لدى البالغين الذين يعانون من تغيرات بسيطة في جودة النوم، ولكن لا زالت هناك حاجة للمزيد من الدراسات حول هذا التأثير.

5- الينسون

يعتبر "الينسون" أحد المشروبات الدافئة التي يحتاجها الجسم خاصة في فصل الشتاء ولكن الكثير لا يعرفون فوائده الجمة، فهو له دور كبير في الحد من الأرق ومنح الجسم الراحة والاسترخاء، لذلك ينصح بشرب كوب من اليانسون قبل النوم، كما يمكن إضافة الحليب أو العسل إلى الينسون للتمتع بمذاق لذيذ.

6- الميرمية

تعد "عشبه الميرمية" أحد الأعشاب الممتازة التي تقضى على الأرق وتساعد على الاسترخاء، حيث يمكن تحضيره مغليا ويشرب منه قبل النوم.