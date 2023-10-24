شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يصل إلى مقر أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الـ 7 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء إلى مقر أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الـ 7.

وكانت أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، قد بدأت في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض اليوم الثلاثاء، تحت عنوان البوصلة الجديدة.

وجاءت المبادرة بمشاركة ما يقارب 6000 مشارك من أكثر من 90 دولة، و500 متحدث من قطاعات مختلفة من داخل المملكة وخارجها، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.