انت الان تتابع "البديوي": المملكة تحظى بمكانة عالية في التحول الرقمي الحكومي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن المملكة العربية السعودية تحظى بمكانة عالمية في التحول الرقمي الحكومي، وفق مستهدفات رؤيتها 2030، وتبذل جهوداً مميزة وهادفة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه، في مقر الأمانة بالرياض اليوم, معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات، منها جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون التي ستقدم خلال ملتقى الحكومة الرقمية للدورة الخامسة، والتي ستستضيفه المملكة خلال شهر ديسمبر المقبل، ودعوة معالي الأمين العام لحضور المنتدى والمشاركة في تكريم الفائزين.

كما جرى بحث أوجه التعاون بين الأمانة العامة وهيئة الحكومة الرقمية في مجال الرقمنة، والخطط والمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الازدهار الرقمي، والتحديات التي تواجه تحقيق النمو والتطور، بالإضافة إلى الاطلاع على تجربة المملكة في هذا المجال.