أمانة جدة تصادر 1700 كجم من المعسل يُصنّع بمواد منتهية الصلاحية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 11:43 صباحاً

تمكّنت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة من رصد مواقع بالمنطقة التاريخية بمنطقة البلد جرى استغلالها من قبل عمالة مخالفة؛ لتصنيع "المعسل" بخلطات متنوعة باستخدام مواد منتهية الصلاحية. وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المعامل والمستودعات، والتي جرى استغلالها لتخزين المواد الأولية، والتي تُستخدم في صناعة نكهات المعسل باستخدام ملونات منتهية الصلاحية، وأسفرت الحملة عن مصادرة 1700 كجم من "المعسل". وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين؛ للحدّ من المخالفات البلدية، ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.

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