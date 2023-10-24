انت الان تتابع لخطورتها البالغة.. "بيئة مكة" تردم بئرًا مكشوفة شرق العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 أكتوبر 2023, 11:49 صباحاً

أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني أنه تم ردم بئر ارتوازية غير معروف صاحبها بالمغمس شرق العاصمة المقدسة بالقرب من مخططات الشرائع والراشدية، بمشاركة كامل أعضاء لجنة الآبار المكشوفة والمهجورة. وأشار "القرني" إلى أن هذه البئر كانت تشكّل خطورة بالغة ولا توجد بها وسائل لحماية المارة والعابرين. من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم "939"، أو طريق غرفة العمليات "911". وذكر "الخليف" أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحّد للخدمات الإلكترونية، التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني.

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